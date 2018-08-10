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Реал согласовал трансфер Тьягу Алькантары

15:33 159 Читати українською
Реал согласовал трансфер Тьягу Алькантары
Тьягу Алькантара / соцсети

Полузащитник Баварии Тьягу Алькантара близок к переходу в мадридский Реал за 40-50 млн евро.

Мадридский Реал и Бавария договорились о трансфере воспитанника Барселоны Тьяго Алькантары, сообщает Onda Cero. Хавбек обойдется королевскому клубу в 40-50 млн евро.

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Тьягу является воспитанником Ла Масии (академии Барселоны) и выступал за "блаугранас" до 2013 года, откуда перебрался в Мюнхен. Как сообщает источник, Алькантара должен заменить в Реале Матео Ковачича, который отправился в аренду в Челси.

Реал этим летом уже подписал Андрея Лунина, Альваро Одриосолу и Тибо Куртуа. Также в королевскому клубу присоединился бразильский полузащитник Винисиус Жуниор.

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