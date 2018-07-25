Рябоконь: Создали больше моментов, чем Шахтер

Наставник черниговской Десны Александр Рябоконь поделился впечатлениями от дебюта своих подопечных на уровне УПЛ. Соперником северян был действующий чемпион – донецкий Шахтер, которому Десна уступила (0:2).

"Это был праздник для болельщиков. Очень приятно для них, что чемпион страны впервые в истории приехал сюда. К сожалению, поражение есть поражение. Возможно, мы создали больше моментов, но класс есть класс. Шахтер даже сильнее, чем нам кажется по телевидению.

Шахтер уверенно обыграл новичка УПЛ Десну

Мандраж? Он может быть перед игрой, но не во время её. Где-то просто не повезло.

Скорее бы закрылось трансферное окно. Тогда можно будет спокойно работать с футболистами, которые есть в наличии. Еврокубки? Такая задача поставлена ​​руководством. Слово президента для нас закон. Постараемся достичь этой цели. Выходили футболисты, которые сильнее и более подготовленные на данный момент. А что будет в следующем матче – посмотрим. Изменения будут обязательно", – рассказал Рябоконь в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что Шахтер на классе обыграл дебютанта УПЛ Десну в Чернигове. Мячи забили Жуниор Мораес и Марлос.