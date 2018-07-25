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Рябоконь: Мали більше моментів, аніж Шахтар

23:10 0 Читать на русском
Рябоконь: Мали більше моментів, аніж Шахтар
Олександр Рябоконь / Футбол 24

Керманич чернігівської Десни поділився враженнями від дебюту своїх підопічних на рівні УПЛ. Суперником сіверян був чинний чемпіон – донецький Шахтар, якому Десна поступилася (0:2).

"Це було свято для вболівальників. Дуже приємно для них, що чемпіон країни вперше в історії завітав сюди. На жаль, поразка є поразка. Можливо, ми створили більше моментів, але клас є клас. Шахтар навіть сильніший, ніж нам здається по телебаченню.

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Мандраж? Він може бути перед грою, але не під час. Десь просто не пощастило.

Скоріше б закрилося трансферне вікно. Тоді можна буде спокійно працювати з наявними футболістами. Єврокубки? Таке завдання поставлене керівництвом. Слово президента для нас закон. Намагатимемося досягнути цієї мети. Виходили футболісти, які сильніші та більш підготовлені на цей момент. А що буде в наступному матчі – побачимо. Зміни будуть обов'язково", – розповів Рябоконь в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, що Шахтар на класі здолав дебютанта УПЛ Десну в Чернігові. М'ячі забили Жуніор Мораєс і Марлос.

Україна1 тур

Десна - Шахтар: Середа 25 липня 2018

Десна
Матч завершено
0 : 2
Шахтар
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Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Десна - Шахтар Шахтар Шахтар
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