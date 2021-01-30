Чемпионат Турции 2020/21, 22-й тур

Фенербахче – Ризеспор – 1:0

Гол: Аккан, 45+1 (аг.)

Удаление: Байану Фабрисиу, 86 (Ризеспор)

Фенербахче прогнозируемо больше контролировал ход событий на поле, однако реализовать преимущество удалось лишь в конце первой половины, когда после удара со штрафного Аккан не смог отбить мяч, и тот залетел в ворота. Во второй половине Ризеспор еще и остался в меньшинстве – Фабрисиу получил вторую желтую карточку, а Фенербахче довел матч до победы.

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Следует отметить выступление Николая Морозюка, который вместе с Мериахом получил лучшие оценки в составе Ризеспора – 7,0. Украинец отыграл весь поединок, совершил 4 выноса мяча, по 1 разу заблокировал удар, совершил перехват и отбор, 3 удачные попытки дриблинга, заработал 2 фола и имеет точность передач 81%. Впрочем, без негатива тоже не обошлось – например, 10 потерь мяча.

Таким образом, Фенербахче набрал 45 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Турции, Ризеспор с 25 пунктами остался тринадцатым.

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