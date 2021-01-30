Чемпионат Венгрии 2020/21, 18-й тур

Ференцварош – Кишварда – 1:1

Голы: Узуни, 58 – Елена, 39

Нереализованный пенальти: Харатин, 12 (Ференцварош)

Первый тайм получился для Ференцвароша неудачным: на 12 минуте подопечные заработали пенальти, но Харатин не смог его реализовать – голкипер справился с добиванием украинца. А перед перерывом Елена вывел гостей вперед.

Зозуля отметился фирменным голом в ворота Овьедо и вывел Альбасете из зоны вылета – первый гол украинца за три месяца

Ференцварош отыгрался после перерыва, гол в активе Узуни, однако на большее команда Реброва не была в состоянии несмотря на преимущество по ударам (13 против 9 в целом и 6 против 3 в створ). Отметим, что Харатин и Зубков вышли в стартовом составе, однако оба не доиграли встречу до конца. Интересно, что из 4 матчей в текущем году подопечные Реброва добыли лишь одну победу в чемпионате – до этого команда лишь дважды теряла очки.

Эта ничья не помешала Ференцварошу остаться первым – отрыв от Фехервара составляет 11 очков, однако команда Петряка сегодня проведет свой матч. Кишварда с 28 пунктами расположился на третьем месте.

Манчестер Сити благодаря курьезному голу обыграл Шеффилд Юнайтед – Зинченко с остротой и роскошным ударом