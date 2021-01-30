Чемпіонат Туреччини 2020/21, 22-й тур

Фенербахче – Різеспор – 1:0

Гол: Аккан, 45+1 (аг.)

Вилучення: Байану Фабрісіу, 86 (Різеспор)

Фенербахче прогнозовано більше контролював хід подій на полі, проте реалізувати перевагу вдалось лише наприкінці першої половини, коли після удару зі штрафного Аккан не зміг відбити м'яч, і той залетів у ворота. У другій половині Різеспор ще й залишився у меншості – Фабрісіу отримав другу жовту картку, а Фенербахче довів матч до перемоги.

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Слід відзначити виступ Миколи Морозюка, який разом з Меріахом отримав найкращі оцінки у складі Різеспора – 7,0. Українець відіграв увесь поєдинок, здійснив 4 виноси м'яча, по 1 разу заблокував удар, здійснив перехоплення та відбирання, 3 вдалі спроби дриблінгу, заробив 2 фоли та має точність передач 81%. Втім, без негативу теж не обійшлось – наприклад, 10 втрат м'яча.

Таким чином, Фенербахче набрав 45 очок та очолив турнірну таблицю чемпіонату Туреччини, Різеспор з 25 пунктами залишився тринадцятим.

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