Ривер Плейт выкупит Карраскаля у Карпат – Севилья получит большую часть суммы

Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль, права на которого принадлежат Карпатам, станет полноправным игроком Ривер Плейт.

Ривер Плейт выкупит у Карпат права на колумбийского хавбека Хорхе Карраскаля. Сумма трансфера составит 3,5 млн евро (с учетом 500 тысяч за аренду игрока). При этом львовский клуб будет иметь право на 10% суммы от будущего трансфера Карраскаля.

Карраскаль признался, что мог перейти в Динамо и Шахтер

Сейчас переговоры находятся на завершающей стадии. При этом Карпаты получат только часть суммы – 2 млн евро перепадет Севилье, с которой львовский клуб до сих пор не рассчитался за трансфер колумбийца летом 2018 года, сообщает Sportarena.

Напомним, Карраскаль присоединился к Карпатам на правах аренды 2 года назад. Летом прошлого года "львы" выкупили контракт колумбийца, а в январе отдали игрока в аренду в Ривер Плейт. За аргентинский гранд Карраскаль провел 6 матчей и забил 1 гол. Интересно, что ранее действующий обладатель Копа Либертадорес размышлял над досрочным возвращением колумбийца из аренды, но позже руководство клуба изменило свое мнение.

Карпати втратили свою ідентичність: чому трансферна кампанія "зелено-білих" не вписується у логіку