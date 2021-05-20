"Миллионерам" на матч Копа Либертадорес против Санта-Фе пришлось выйти с хавбеком Энцо Пересом на воротах. 20 игроков, среди которых и все профильные голкиперы команды, оказались на карантине из-за коронавируса, поэтому финалист чемпионата мира 2014 года экстренно изучал новую позицию. Усиливать игру со скамейки запасных также было некем.

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Игроки Ривера решили "перестраховаться" уже в дебюте встречи, забив два мяча за 6 минут. Соперник хорошо знал о Пересе на воротах и ​​не стеснялся стрелять из любых расстояний. Всего за матч Санта-Фе нанес 22 удара, правда, только 5 в створ. Новоиспеченный голкипер достойно справился со своей работой и даже несколько раз сыграл на выходе. Вытаскивать мяч из сетки пришлось лишь раз – на 73-й минуте Переса расстреляли с близкого расстояния.

Победа позволила Риверу удержаться на вершине группы D – 9 очков после 5 туров. Санта-Фе с двумя пунктами "гарантировал" себе последнее место.

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