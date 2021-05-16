Ливерпуль дожал Вест Бромвич в 36 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Команды обменялись голами до перерыва. Робсон-Кану четко пробил в дальний угол, а Салах ответил своим обводным ударом с передачи Мане.

Ливерпуль в добавленное время вырвал победу у Вест Бромвича – шедевр Алиссона спасает шансы "красных" на ЛЧ

Ливерпуль весь второй тайм "провисел" на воротах Джонстона, однако победный мяч случился аж на последних секундах встречи. Алиссон прибежал на угловой, и именно голкипер Ливерпуля замкнул подачу Трента – 1:2!