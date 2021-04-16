Услышать гимн Лиги чемпионов – мечта каждого футболиста, а забить гол в самом престижном клубном турнире – самая большая радость. Бывали моменты, когда кусок праздничного пирога голевой эйфории Лиги чемпионов доставался даже вратарям.

Футбольная история знает вратарей, которые имели большой бомбардирский талант. Рожерио Сени и Хосе Луис Чилаверт не раз огорчали своих коллег по цеху и заставляли их вытаскивать мяч из сетки ворот.

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Но самый престижный клубный турнир – Лига чемпионов – может похвастаться лишь несколькими голами тех, кто в основном защищает ворота. Имена большинства этих счастливчиков не известны широкой публике, но это не уменьшает ценности их голов, а эйфория, которую им удалось пережить, останется с ними на всю жизнь.

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Элой Касальс

Выступления за андоррским команду – не самая перспективная возможность отличиться в Лиге чемпионов даже полевым игрокам. Но голкиперу Санта-Коломы Элою Касальсу удалось сделать невозможное.

В первом квалификационном раунде ЛЧ сезона 2014/2015 армянский Урарту мерялся силами с Санта-Коломой. В первом матче андоррцы одержали минимальную победу – 1:0. Ответный матч складывался лучше уже для Урарту – в компенсированное арбитром время счет на табло был 3:1.

На 90+4 минуте судья назначил штрафной в ворота хозяев. Элой Касальс покинул свои владения в надежде помочь партнерам.

Я просто пошел вперед, чтобы поддержать товарищей, как-то помочь. Я даже не представлял, что смогу забить гол. Теперь я знаю, что невозможное возможно и стоит всегда верить в сказку, – рассказывал герой в интервью.

В хаосе в штрафной площадке Касальсу удалось подхватить мяч и расстрелять ворота соперника. Исторический гол не только подарил голкиперу незабываемые эмоции, но и вывел его команду в следующий этап турнира.

Ганс-Йорг Бутт

Немецкий голкипер был штатным пенальтистом в клубах, за которые выступал, что позволило ему неоднократно праздновать забитые голы. А вот в Лиге чемпионов его голевая история сложилась очень интересно: все три гола он забил с пенальти в ворота туринского Ювентуса, но в футболках разных немецких клубов немецких: Штутгарта, Байера и Баварии.

Дуэль вратаря против вратаря – это кульминация пенальти. Почувствовать вкус победы над коллегой – невероятное ощущение, особенно это касается Лиги чемпонив. Радость того момента остается с тобой на всю жизнь, – поделился Бутт.

Похоже на то, что титул самого результативного вратаря Лиги чемпионов будет принадлежать Бутту еще очень долго, ведь сейчас нет вратаря, который бы бросил вызов его достижению.

Винсент Эньяма

Нигерийский голкипер тоже любил огорчить коллег с 11-метровой отметки. Удалось ему почувствовать и вкус гола в Лиге чемпионов. Голкипер Хапоеля из Тель-Авива решился пробить пенальти в ворота Зальцбурга в выездном матче раунда плей-офф.

Эньяма уверенно переиграл Треммеля и записал свое имя в историю самого престижного клубного турнира.

Синан Болат

Турецкий голкипер вошел не только в историю Лиги чемпионов, но и бельгийского Стандарда, цвета которого защищал с 2008 по 2013 год.

В сезоне 2009/10 Стандарду для путевки в Лигу Европы нужно было удержать ничью в последнем матче группового этапа против АЗ. Голландцам удалось выйти вперед перед перерывом – отличился Ленс.

Уже в компенсированное арбитром время команда из Льежа получила право на штрафной. Спасать ситуацию пошел Болат – и не прогадал. Его точный удар головой оставил Стандард в еврокубках.