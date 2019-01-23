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Ривер Плейт размышляет над подписанием Карраскаля

23 января 12:54 106 Читати українською
Ривер Плейт размышляет над подписанием Карраскаля
Хорхе Карраскаль / ФК Карпаты

Хавбек Карпат Хорхе Карраскаль все еще может оказаться в чемпионате Аргентины.

Ранее сообщалось, что представители колумбийского футболиста предложили игрока аргентинскому Ривер Плейту.

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TNT Sports и Fox Sports отмечают, что клуб, одержавший Копа Либертадорес-2018, еще окончательно не решил, нужно ли отказаться от подписания игрока Карпат. Сейчас изучением возможностей футболиста занимается тренерский штаб команды.

Заметим, что в текущем сезоне Карраскаль провел за Карпаты 18 матчей во всех турнирах, но отметился лишь одной результативной передачей.

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