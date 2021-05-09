"В 32 года он прекрасно выступает в Манчестер Сити. Я уверен, что он будет готов к конкуренции в Барселоне.

Барселона провела переговоры по переходу Агуэро, – Sky Sports

Он способен еще долго играть в футбол и станет прекрасным подписанием для Барселоны, тем более, что достанется нашему клубу бесплатно в момент, когда он имеет финансовые трудности", – цитирует Ривалдо Goal.

К слову, Серхио Агуэро объявил об уходе с Манчестер Сити по окончании сезона. Сейчас ветеран является лакомым кусочком для топ-клубов Европы, но главным претендетом на аргентинца называют именно Барселону.

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