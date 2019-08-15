Ринкон: Никогда не одел бы футболку Шахтера

Бывший нападающий Динамо Диого Ринкон признался, что в свое время имел предложения перейти в другие клубы.

"Были предложения от Хоффенхайма и Бордо. Но я был счастлив в Динамо. Поэтому, когда поступили эти предложения, а я очень хорошо помню тот день – мы зашли в кабинет к Игорю Суркису, а он предложил мне остаться в Динамо. И я согласился.

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Затем из-за определенных причин я был вынужден уйти. А сейчас мы будем строить новую историю – теперь уже с моим сыном.

Перехыд Мораеса в Шахтер? Я привык говорить только о себе. Я бы этого не сделал. Когда я начинал играть в Порту-Алегри, я сам себе пообещал, что никогда не надену футболку Гремио, даже в шутку. Поэтому я сейчас могу точно сказать, что никогда не одел бы футболку Шахтера", – цитирует Ринкона SportArena.

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