Рінкон: Ніколи не одягнув би футболку Шахтаря

Колишній нападник Динамо Діого Рінкон зізнався, що свого часу мав пропозиції перейти в інші клуби.

"Були пропозиції від Хоффенхайма і Бордо. Але я був щасливий в Динамо. Тому, коли надійшли ці пропозиції, а я дуже добре пам'ятаю той день – ми зайшли в кабінет до Ігоря Суркіса, а він запропонував мені залишитися в Динамо. І я погодився.

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Потім з певних причин я був змушений піти. А зараз ми будемо будувати нову історію – тепер уже з моїм сином.

Перехід Мораєса в Шахтар? Я звик говорити тільки про себе. Я б цього не зробив. Коли я починав грати в Порту-Алегрі, я сам собі пообіцяв, що ніколи не одягну футболку Греміо, навіть жартома. Тому я зараз можу точно сказати, що ніколи не одягнув би футболку Шахтаря", – цитує Рінкона SportArena.

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