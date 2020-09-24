Действующий обладатель Кубка Хорватии против украинской сенсации. Матч, как и онлайн-трансляция Риека – Колос на "Футбол 24", стартует в 21:45. Победитель нынешней дуэли выйдет на датский Копенгаген либо польский Пяст, которые начинают свой бой на тайм раньше. Смотреть матч Риека – Колос онлайн можно на канале "Футбол 2" и портале oll.tv. Хорваты на домашнем стадионе одержали 4 подряд победы в чемпионате, однако потеряли лидера и лучшего бомбардира Чолака, который перебрался в ПАОК. Кроме того, "белые" не могут рассчитывать еще на нескольких травмированных игроков основы.

Риека – Колос: анонс и прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Команда Рожмана в текущем сезоне дежурит домашние триумфы с выездными поражениями во внутреннем первенстве. Колос довел победную серию до 4 матчей подряд во всех турнирах. Подопечные Костышина дебютировали в еврокубках неделю назад, одержав убедительную победу над Арисом в Греции. У Ковалевки был положительный пример из прошлого. Харьковский Металлист дважды обыграл Риеку в том же 3 квалификационном раунде Лиги Европы 2009/10. Да и вообще украинские клубы вдвое чаще выбивали хорватов, чем они нас.

Риєка: Невистич – Цапан, Д. Велкоски, Смолчич – Томечак, Гнезда Черин, Павичич, Штефул – Мурич, Лончар – Андрияшевич (к)

Колос: Волынец – Кравченко, Гаврыш (к), Петров, Новак, Емец – Смирный, Богданов, Задоя, Антюх – Лысенко