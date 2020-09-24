Чинний володар Кубка Хорватії проти української сенсації. Матч, як і онлайн-трансляція Рієка – Колос на "Футбол 24", стартує о 21:45. Переможець нинішньої дуелі вийде на данський Копенгаген або польський П'яст, які починають свій бій на тайм раніше. Дивитися матч Рієка – Колос онлайн можна на каналі "Футбол 2" та порталі oll.tv. Хорвати на домашньому стадіоні здобули 4 поспіль перемоги в чемпіонаті, однак втратили лідера і найкращого бомбардира Чолака, який перебрався в ПАОК. Крім того, "білі" не можуть розраховувати ще на кількох травмованих гравців основи.

Рієка – Колос: анонс і прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

Команда Рожмана в поточному сезоні чергує домашні тріумфи з виїзними поразками у внутрішній першості. Колос довів переможну серію до 4 матчів поспіль в усіх турнірах. Підопічні Костишина дебютували в єврокубках тиждень тому, здобувши переконливу перемогу над Арісом у Греції. У Ковалівки є позитивний приклад з минулого. Харківський Металіст двічі обіграв Рієку в тому ж 3 кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2009/10. Та й загалом українські клуби вдвічі частіше вибивали хорватів, ніж вони нас.

Рієка: Невістіч – Цапан, Д. Велкоскі, Смолчіч – Томечак, Гнезда Черін, Павічіч, Штефул – Муріч, Лончар – Андріяшевіч (к)

Колос: Волинець – Кравченко, Гавриш (к), Петров, Новак, Ємець – Смирний, Богданов, Задоя, Антюх – Лисенко