"Мы должны набирать кондиции. Впереди очень серьезные матчи. Думаю, основной целью было набрать кондиции, разбегаться немного. Удалось ли это? По ощущениям – да. Мои выходные? Я остаюсь в Любляне, буду восстанавливаться. Возможно, какие-то экстранагрузки в тренажерном зале, будем восстанавливаться и набирать кондиции.

Риека – Украина – 1:1 – видео голов и обзор матча

Обидно из-за незасчитанного гола? Конечно. Немного досадно, но мы должны были забивать еще. Немножко были недоразумения, но по себе могу сказать, что я присоединился к сборной 16 мая, 17-го мы вылетели на игру. Не нужно искать оправдание. Считаю, что хороший спарринг.

Конкуренция с Мудриком? Да, я смотрел матч с Боруссией М, он хорошо выступил. Не может быть такого, что нет конкуренции. Это нормально. Каждый игрок хочет проявить себя и играть", – приводит слова Зубкова официальный сайт УАФ.

Добавим, что сборная Украины сыграла вничью с Риекой (1:1). До этого "сине-желтые" обыграли Боруссию М (2:1) и Эмполи (3:1).

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