Сборная Украины и Риека не смогли выявить сильнейшего в благотворительном поединке. Смотрите видео голов и обзор матча Риека – Украина на Футбол 24.

Команды начали игру в неспешном темпе, а повести в счете удалось именно сборной Украины. Буяльский получил мяч на правом краю штрафной и прострелил, а Гармаш ударом в касание пробил в угол ворот Риеки.

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Хорватам удалось отыграться до перерыва. Вук получил мяч в штрафной и пробил в дальний угол – штанга! После рикошета Вук успел первым в мяч и прострелил, а Дрмич легко переправил сферу в ворота. Во втором тайме Украина забила еще раз, однако Беседин в начале эпизода оказался в офсайде. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.