"Пока игра не началась, шансы команд в этом противостоянии 50 на 50. И то, что матч пройдет без болельщиков, на руку украинцам. Если же говорить более глобально, то на стороне Риеки опыт, поскольку команда ежегодно выступает в еврокубках, а Колос – новичок турнира. Однако, я верю, что подопечные Руслана Костышина способны преодолеть этот барьер.

Риека – Колос: анонс матча квалификации Лиги Европы

Футболисты Колоса, считаю, не уступают оппонентам. В Риеке есть пара-тройка классных исполнителей, которые могут решить судьбу поединка. Правда, один из них, Антонио Чолак, лучший бомбардир прошлого чемпионата Хорватии, перешел в греческий ПАОК.

Два тура назад Осиек обыграл эту команду в чемпионате – 3:0, но это было на нашем поле. Риека действует в три центральных защитника. Два линейных футболиста располагаются высоко. Часто именно через этих исполнителей, которые ничего не придумывая, доставляют мяч в штрафной, и строится игра. А непосредственно в штрафной неплохо выбирает позицию Андрияшевич. Этому исполнителю, если он выйдет на поле, нужно уделить особое внимание. Колосу важно выйти на игру с холодной головой, моменты у него обязательно будут, воспользоваться бы ими. Я желаю украинской команде победы", – резюмировал Лепа в комментарии Команда№1.

Рієка проти Колоса: кандидат у Динамо, обранець Маркевича та історична перемога 10:0