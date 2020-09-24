"Поки гра не почалася, шанси команд у цьому протистоянні 50 на 50. І те, що матч відбудеться без уболівальників, на руку українцям. Якщо ж говорити більш глобально, то на боці Рієки досвід, оскільки команда щороку виступає в єврокубках, а Колос – новачок турніру. Проте, я вірю, що підопічні Руслана Костишина здатні подолати цей бар'єр.

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Футболісти Колоса, вважаю, не поступаються опонентам. У Рієці є пара-трійка класних виконавців, які можуть вирішити долю поєдинку. Щоправда, один з них, Антоніо Чолак, найкращий бомбардир минулого чемпіонату Хорватії, перейшов в грецький ПАОК.

Два тури тому Осієк обіграв цю команду в чемпіонаті – 3:0, але це було на нашому полі. Рієка діє в три центральні захисники. Два лінійних футболісти розташовуються високо. Часто саме через цих виконавців, які нічого не вигадуючи, доставляють м'яч в штрафний, і будується гра. А безпосередньо в штрафний непогано вибирає позицію Андріяшевіч. Цьому виконавцю, якщо він вийде на поле, потрібно приділити особливу увагу. Колосу важливо вийти на гру з холодною головою, моменти у нього обов'язково будуть, скористатися б ними. Я бажаю українській команді перемоги", – резюмував Льопа в коментарі Команда№1.

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