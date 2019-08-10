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Рибери может перейти в экс-команду Роббена

15:39 55 Читати українською
Рибери может перейти в экс-команду Роббена
Франк Рибери / ФК Бавария

Легенда Баварии Франк Рибери может перебраться на родину своего экс-одноклубника Арьена Роббена.

ПСВ заинтересован в услугах французского вингера Франка Рибери, сообщает Sport Bild. Игрок является свободным агентом после 12 лет в Баварии.

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В переходе лично заинтересован наставник голландцев Марк ван Боммель, который играл вместе с вингером в мюнхенском гранде с 2007 по 2011 годы.

Стоит отметить, что в составе ПСВ когда выступал многолетний одноклубник Рибери – Арьен Роббен, который этим летом завершил карьеру.

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Трансферы Арьен Роббен Арьен Роббен Франк Рибери Франк Рибери Бавария Бавария ПСВ ПСВ Нидерланды Марк ван Боммель Марк ван Боммель
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