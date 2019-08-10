Рібері може перейти в екс-команду Роббена

Легенда Баварії Франк Рібері може перебратись на батьківщину свого екс-одноклубника Ар'єна Роббена.

ПСВ зацікавлений у послугах французького вінгера Франка Рібері, повідомляє Sport Bild. Гравець є вільним агентом після 12 років у Баварії.

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У переході особисто зацікавлений наставник голландців Марк ван Боммель, який грав разом із вінгером у мюнхенському гранді з 2007 по 2011 роки.

Варто зазначити, що у складі ПСВ колись виступав довгорічний одноклубник Рібері – Ар'єн Роббен, який цього літа завершив кар'єру.

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