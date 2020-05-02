Рианчо выделил главную проблему, которая мешает Цыганкову развиваться

Ассистент Сергея Реброва в Динамо Рауль Рианчо высказался относительно потенциала лидера "бело-синих" Виктора Цыганкова.

"У него много сильных качеств. Очень техничный, хорошо понимает футбол, имеет хорошее видение поля. Может играть в Испании, Италии или Германии.

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Но его главная проблема – в травмах, они мешают Виктору развиваться", – сказал Рианчо в комментарии изданию Gazeta.ua.

Напомним, испанский специалист работал вместе с Ребровым в тренерском штабе Динамо в 2014-2016 годах. За это время киевляне дважды становились чемпионами Украины. Цыганков в текущем сезоне провел за свой клуб 31 поединок во всех турнирах – полузащитник сумел 11 раз отличиться в воротах соперника и отдал 8 результативных передач.

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