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Ріанчо виділив головну проблему, яка заважає Циганкову розвиватись

2 травня 17:35 1693 Читать на русском
Ріанчо виділив головну проблему, яка заважає Циганкову розвиватись
Віктор Циганков (справа) / Фото з відкритих джерел

Асистент Сергія Реброва в Динамо Рауль Ріанчо висловився щодо потенціалу лідера "біло-синіх" Віктора Циганкова.

"Він має багато сильних якостей. Дуже технічний, добре розуміє футбол, має гарне бачення поля. Може грати в Іспанії, Італії чи Німеччині.

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Але його головна проблема – у травмах, вони заважають Віктору розвиватися", – сказав Ріанчо у коментарі виданню Gazeta.ua.

Нагадаємо, іспанський фахівець працював разом із Ребровим у тренерському штабі Динамо у 2014-2016 роках. За цей час кияни двічі ставали чемпіонами України. Циганков у поточному сезоні провів за свій клуб 31 поєдинок у всіх турнірах – півзахисник зумів 11 разів відзначитись у воротах суперника і віддав 8 результативних передач.

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Теги
Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо
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