"Думаю, после проигрыша финнам в субботу мы были подавлены, но я могу только поблагодарить ребят за желание бороться.

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Мы провели хорошую игру. На мой взгляд, Босния и Герцеговина не должна была уступать сопернику со счетом 0:2. У нас были свои возможности. Считаю, что результат матча несправедлив. Да, у нас были ошибки, но были и хорошие отрезки. У нас был шанс забить, но потом мы ошиблись и пропустили еще один мяч, тогда было уже сложно.

Мы можем только сожалеть об игре в субботу (поражение Финляндии, – прим.) и о ничьей с Казахстаном 2:2. Надо учиться на своих ошибках. Но в общем и целом мы шагнули вперед.

Почему не было Пьянича? Я ценю его как человека и как игрока, но мы договорились, что в матче с Украиной его не будет", – сказал Петев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, для боснийцев поединок с украинцами не имел никакого турнирного значения – поражение от финнов в предыдущем туре лишило подпечных Петева шансов на выход в плей-офф отбора чемпионата мира 2022 года.

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