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"Решение принимает президент": Шаран – о возможном увольнении из Александрии

15:25 - Читати українською
"Решение принимает президент": Шаран – о возможном увольнении из Александрии
Владимир Шаран / ФК Александрия

Главный тренер александрийской команды Владимир Шаран с пониманием воспринимает потенциальную возможность смены тренерского штаба руководством клуба.

20’ Владимир Лысенко
29’ Владимир Лысенко
 
Кирилл Ковалец 49’
20’ Владимир Лысенко
29’ Владимир Лысенко
49’ Кирилл Ковалец

"Я услышал, что после игры с Десной сказали, что руководство задумалось. Конечно, это плюсов не добавляет. Наша задача – еврокубки, пока не закончился чемпионат и плей-офф, где мы будем выступать.

Шаран может покинуть Александрию

Конечно, это влияет на коллектив и тренерский штаб. Если президент что-то скажет и примет решение... Я слушаю только президента. Он – очень серьезный человек, мы не первый год работаем. Знаем, что бывают как поражения, так и победы. Однако принимает решение президент", – сказал Шаран в программе "Футбол NEWS".

Напомним, после 28-ми туров Александрия занимает пятую строчку, отставая от Десны на шесть очков. Если команда так и закончит чемпионат, ей предстоит сыграть в плей-офф, где определится обладатель последней путевки в Лигу Европы.

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Колос - Александрия Александрия Александрия Владимир Владимир Шаран
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