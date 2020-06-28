"Решение принимает президент": Шаран – о возможном увольнении из Александрии

Главный тренер александрийской команды Владимир Шаран с пониманием воспринимает потенциальную возможность смены тренерского штаба руководством клуба.

"Я услышал, что после игры с Десной сказали, что руководство задумалось. Конечно, это плюсов не добавляет. Наша задача – еврокубки, пока не закончился чемпионат и плей-офф, где мы будем выступать.

Шаран может покинуть Александрию

Конечно, это влияет на коллектив и тренерский штаб. Если президент что-то скажет и примет решение... Я слушаю только президента. Он – очень серьезный человек, мы не первый год работаем. Знаем, что бывают как поражения, так и победы. Однако принимает решение президент", – сказал Шаран в программе "Футбол NEWS".

Напомним, после 28-ми туров Александрия занимает пятую строчку, отставая от Десны на шесть очков. Если команда так и закончит чемпионат, ей предстоит сыграть в плей-офф, где определится обладатель последней путевки в Лигу Европы.

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