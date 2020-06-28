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"Рішення приймає президент": Шаран – про можливе звільнення з Олександрії

15:25 - Читать на русском
"Рішення приймає президент": Шаран – про можливе звільнення з Олександрії
Володимир Шаран / ФК Олександрія

Головний тренер олександрійської команди Володимир Шаран з розумінням сприймає потенційну можливість зміни тренерського штабу керівництвом клубу.

20’ Володимир Лисенко
29’ Володимир Лисенко
 
Кирило Ковалець 49’
20’ Володимир Лисенко
29’ Володимир Лисенко
49’ Кирило Ковалець

"Я почув, що після гри з Десною сказали, що керівництво задумалось. Звичайно, це плюсів не додає. Наше завдання – єврокубки, поки не закінчився чемпіонат і плей-офф, де ми будемо виступати.

Шаран може покинути Олександрію

Звичайно, це впливає на колектив і тренерський штаб. Якщо президент щось скаже і прийме рішення... Я слухаю лише президента. Він дуже серйозна людина, ми не перший рік працюємо. Знаємо, що бувають як поразки, так і перемоги. Однак приймає рішення президент", – сказав Шаран у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, після 28-ми турів Олександрія посідає п'яту сходинку, відстаючи від Десни на шість очок. Якщо команда так і закінчить чемпіонат, їй доведеться зіграти в плей-офф, де визначиться остання путівка в Лігу Європи.

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Колос - Олександрія Олександрія Олександрія Володимир Володимир Шаран
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