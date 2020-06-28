"Рішення приймає президент": Шаран – про можливе звільнення з Олександрії

Головний тренер олександрійської команди Володимир Шаран з розумінням сприймає потенційну можливість зміни тренерського штабу керівництвом клубу.

"Я почув, що після гри з Десною сказали, що керівництво задумалось. Звичайно, це плюсів не додає. Наше завдання – єврокубки, поки не закінчився чемпіонат і плей-офф, де ми будемо виступати.

Шаран може покинути Олександрію

Звичайно, це впливає на колектив і тренерський штаб. Якщо президент щось скаже і прийме рішення... Я слухаю лише президента. Він дуже серйозна людина, ми не перший рік працюємо. Знаємо, що бувають як поразки, так і перемоги. Однак приймає рішення президент", – сказав Шаран у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, після 28-ми турів Олександрія посідає п'яту сходинку, відстаючи від Десни на шість очок. Якщо команда так і закінчить чемпіонат, їй доведеться зіграти в плей-офф, де визначиться остання путівка в Лігу Європи.

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