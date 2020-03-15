Решение об остановке чемпионата Украины уже принято, но об этом знают только игроки Шахтера, – Заховайло

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло назвал оригинальную причину поражения Шахтера в матче 23-го тура УПЛ против Зари (0:1).

"Я увидел вовсе не мотивированный Шахтер. Догадываюсь почему. Наверное хотят разъехаться по домам. Много слышал хороших слов о Заре, на мой взгляд, слухи преувеличены.

Заря – Шахтер – 1:0 – видео голов и обзор матча

Я желаю всем игрокам крепкого здоровья. Мне кажется, что решение об остановке чемпионата уже принято, но об этом знают только игроки Шахтера", – поделился Заховайло в своем Facebook.

Напомним, Заря минимально обыграла Шахтер (1:0) в матче 23-го тура УПЛ благодаря голу Михайличенко.

Заря переиграла Шахтер и обошла Динамо до матча киевлян благодаря голу экс-динамовца