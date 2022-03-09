"Сейчас это просто стало известно нам. Мы готовились к Швеции несколько месяцев и анализировали игру польской команды. Мы хотим максимально подготовиться к борьбе за путевку на чемпионат мира", – отметил главный тренер сборной Ярослав Шилгавы.

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"Решение ФИФА ожидаемое. Оно было самым вероятным из всех вариантов. Теперь мы можем полностью сосредоточиться на стыковом матче со сборной Швеции. Тот факт, что Польша выйдет сразу в финал, мы воспринимаем как факт. Если мы хотим играть на чемпионате мира, нам просто нужно встретиться с двумя соперниками, поэтому ситуация для нас не изменилась", – приводит слова главы FACR Петра Фоусека пресс-служба организации.

Напомним, сборная Чехии за право поехать на чемпионат мира в Катар в полуфинале европейской квалификации сыграет против Швеции. Победитель пары в финале сыграет против Польши, которая должна была сыграть с Россией. Отметим, что Чехия только однажды участвовала в чемпионатах мира – в 2006 году.

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