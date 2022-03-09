"Зараз це просто стало відомо нам. Ми готувалися до Швеції кілька місяців та аналізували гру польської команди. Ми хочемо максимально підготуватись до боротьби за путівку на чемпіонат світу", – зазначив головний тренер збірної Ярослав Шилгави.

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"Рішення ФІФА очікуване. Воно було найімовірнішим із усіх варіантів. Тепер ми можемо повністю зосередитись на стиковому матчі зі збірною Швеції. Той факт, що Польща вийде одразу у фінал, ми сприймаємо як факт. Якщо ми хочемо грати на чемпіонаті світу, нам просто треба зустрітися з двома суперниками, тому ситуація для нас не змінилася", – наводить слова голови FACR Петра Фоусека прес-служба організації.

Нагадаємо, збірна Чехії за право поїхати на чемпіонат світу в Катар у півфіналі європейської кваліфікації зіграє проти Швеції. Переможець пари у фіналі зустрінеться з Польщею, яка мала зіграти з Росією. Зауважимо, що Чехія лише одного разу брала участь в чемпіонатах світу – у 2006 році.

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