"Перехід в Анжи – рішення було необмірковане. Також досвід, але в той період прийняв неправильне рішення. Поїхав, коли Зоря потрапила в груповий турнір ЛЄ, грав за збірну. Я чимось пожертвував, але багато втратив.

У Бельгії ти перебуваєш один, допомоги великої немає, від тебе вимагають більшого. Тут не так вимогливо ставляться до іноземців. Якщо поруч з тобою футболіст одного рівня, то ти явно грати не будеш. Тим більше в оренді. Пів життя об'їздив, можна книгу написати: "Все життя в оренді" (сміється).

Будківський підтвердив, що російський Анжи не платив йому півроку

У Франції теж був такий досвід, спробувати себе. Спочатку було все нормально, починав грати, але там були тренери іспанці. Привели потім гравця іспанця і була домовленість, що він повинен був постійно грати, а я виходив тільки на заміну, коли результат матчу вирішений. Тому результативними діями не виходило відзначитися", – розповів Будківський в інтерв'ю каналу "Футбол".

Нагадаємо, нападник провів за Анжи сезон 216/17. Будківський відіграв за збірну України 6 матчів і навіть поїхав на Євро-2016, але жодного разу не виходив на поле.

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