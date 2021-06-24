Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен стал автором самого красивого взятия ворот в третьем туре чемпионата Европы.

Именно гол защитника Челси, забитый на 80-й минуте поединка против сборной России, стал лучшим в третьем туре Евро-2020, информирует официальный сайт УЕФА.

Евро-2020: турнирная сетка и расписание матчей – определились потенциальные соперники сборной Украины

Дании нужна была победа минимум с разницей в 2 гола. Кристенсен, который в составе Челси выиграл Лигу чемпионов 2020/21, пушечным ударом в касание из-за пределов штрафной принес своей сборной именно такое преимущество, которое было нужно. В итоге, Дания разгромила россиян, а в 1/8 финала сыграет с Уэльсом.

К слову, на статус автора лучшего забитого мяча третьего тура Евро претендовали также Лука Модрич (Хорватия), Роберт Левандовски (Польша) и Ирфан Кахведжи (Турция).

Герой дня: Карім Бензема затьмарив Роналду, рятівника України і сенсацію Євро-2020, а про секс-скандал уже забуто