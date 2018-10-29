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"Ренн – фаворит в матче против Динамо", – Нагорняк

24 октября 15:50 171 Читати українською
"Ренн – фаворит в матче против Динамо", – Нагорняк
Сергей Нагорняк / фото из соцсетей

Тренер сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги Европы Ренн – Динамо.

"Динамо сейчас настолько непредсказуемо в игре, трудно прогнозировать возможные результаты матчей с участием киевлян – особенно в Лиге Европы.

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Если смотреть объективно, то Ренн является фаворитом этого матча за счет фактора домашнего поля. В Киеве ситуация будет противоположной.
В целом, команды имеют равные шансы на победу, так что мы станем свидетелями ожесточенной борьбы. Французов простым соперником не назовешь.

Ситуация с низкой результативностью Динамо останутся актуальной, к сожалению. Конечно, свой шанс может получить Владислав Супряга, но ожидаю, что на позиции форварда сыграет Вербич, как это было в нескольких матчах до повреждения", – цитирует Нагорняка 1927.kiev.ua.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между Ренном и Динамо состоится в четверг, 25 октября. Начало встречи в 22 часа.

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Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Ренн Ренн Сергей Нагорняк Лига Европы Ренн - Динамо Киев
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