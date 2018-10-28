"Ренн – фаворит у матчі проти Динамо", – Нагорняк

Тренер збірної України U-17 Сергій Нагорняк поділився очікуваннями від матчу 3-го туру Ліги Європи Ренн – Динамо.

"Динамо зараз на стільки непередбачуване у грі, що важко прогнозувати можливі результати матчів за участю киян – особливо в Лізі Європи.

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Якщо дивитися об’єктивно, то Ренн є фаворитом цього матчу за рахунок фактору домашнього поля. У Києві ситуація буде протилежною.

В цілому, команди мають рівні шанси на перемогу, так що ми станемо свідками запеклої боротьби. Французів простим суперником не назвеш.



Ситуація із низькою результативністю Динамо залишаться актуальною, на жаль. Звісно, свій шанс може отримати Владислав Супряга, але, очікую, що на позиції форварда зіграє Вербіч, як це було в кількох матчах до його пошкодження", – цитує Нагорняка 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи між Ренном та Динамо відбудеться в четвер, 25 жовтня. Початок зустрічі о 22 годині.

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