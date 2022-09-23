Форвард, которому уже 28 лет, не дождался шанса в сборной Испании и решил выступать за свою историческую родину– Гану. Дебютировать Уильямс сможет уже сегодня в матче против Бразилии.

Иньяки Уильямс отказался от выступлений за сборную Испании, выбрав Гану

Накануне новичок прошел процедуру посвящения в национальную команду. Правда, вместо более привычного в таких случаях пения нападающий решил станцевать для партнеров. Судя по возгласам за кадром, было весело.

Напомним, Иньяки на клубном уровне выступает за басков с 2014-го. Футболисту удалось войти в историю Ла Лиги как игроку с наибольшим количеством проведенных поединков подряд.

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