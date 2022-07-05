28-летний нападающий объявил, что теперь будет одевать футболку национальной команды Ганы. Очень вероятно, что главный тренер вызовет его на ЧМ-2022.

Это значит, что Уильямс больше не сможет играть за сборную Испании. За "Фурию Роха" Иньяки провел 17 официальных матчей на молодежном уровне и один товарищеский за главную команду. Представитель Атлетика мотивировал свое решение желанием найти свои настоящие корни, хотя долгое время отказывался от предложения играть за Гану.

Напомним, Иньяки Уильямс на клубном уровне выступает за басков с 2014-го. Футболисту удалось войти в историю Ла Лиги как игрок с наибольшим количеством проведённых поединков подряд.