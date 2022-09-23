Форвард, якому вже 28 років, не дочекався шансу в збірній Іспанії та вирішив виступати за свою історичну батьківщину – Гану. Дебютувати Вільямс зможе вже сьогодні у матчі проти Бразилії.

Іньякі Вільямс відмовився від виступів за збірну Іспанії, обравши Гану

Напередодні новачок пройшов процедуру посвячення в національну команду. Щоправда, замість більш звичного у таких випадках співу нападник вирішив станцювати для партнерів. Судячи з вигуків за кадром, було весело.

Нагадаємо, Іньякі на клубному рівні виступає за басків з 2014-го. Футболісту вдалось увійти в історію Ла Ліги як гравець з найбільшою кількістю проведених поєдинків поспіль.

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