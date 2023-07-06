Милан официально объявил о подписании аргентинца. Договор рассчитан на 4 года.

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Карьера Ромеро началась очень рано. В июне 2020-го он стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги, дебютировав за Мальорку в возрасте 15 лет и 219 дней. Рекорд держится до сих пор, а сам хавбек не прогрессирует на взрослом уровне. После Мальорки его подхватил Лацио, в котором "новый Месси" отыграл предыдущие 2 сезона. Статистика откровенно не впечатляет – всего один гол в 21 матче.

Милан подписал Ромеро на правах свободного агента, поэтому рисков мало. Ромеро в свои 18 еще имеет время для оправдания всех авансов.

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