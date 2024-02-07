– Приветствуем тебя в Полесье. Хочется услышать твои первые впечатления от пребывания в команде, какие они?

– Огромное спасибо. Я невероятно благодарен всем за то, как меня приняли в команде. Причем это касается не только игроков, но и персонала и всех, кто работает в клубе. Первые впечатления – невероятные. Я хотел бы отметить, что Полесье – очень интересный проект. А еще меня поразило качество и профессионализм игроков. Поэтому впечатления – только самые лучшие.

– С кем ты общаешься больше всего?

– Со многими мы уже подружились. Например, со Славой (Танковским), с Борей (Крушинским), с Филом (Филиппом Будковским). С другими – тоже. Тот же капитан. Но мне пока сложно произнести имена и фамилии многих. Я боюсь ошибиться. Конечно, хорошо общаемся с бразильцами. Они мне все объясняют, и я уже лучше понимаю, чего хочет тренер. Вот это все и ускоряет мой процесс адаптации.

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– Ускорит ли процесс твоей адаптации изучение украинского языка?

– Абсолютно согласен. Вы знаете, перед тем, как ехать сюда, я начал изучать слова наибольшего потребления. Например: "Доброе утро", "добрый день", "спокойной ночи", "спасибо"! С каждым днем в моем словарном запасе появляются новые. Особенно это касается футбольного лексикона. Я могу вас заверить: с каждым днем мой украинский становится все лучше.

– В Украине сейчас зима и там минусовая температура – готов ли ты морально к низким температурам, к которым не привык?

– Я бы очень испугался, услышав этот вопрос, если бы в нашей команде не было Лукаса. Потому что он через все это уже прошел. Он мне рассказывал, насколько это необычно для нас, бразильцев. Говорил, что иногда мерзнут руки, мерзнут ноги во время тренировок и матчей. Но я же не буду стоять на занятии – я же буду работать. А поскольку мы собираемся выигрывать – то будем согреваться благодаря нашей работе и мыслям о победах.

– Кто переедет в Украину вместе с тобой, семья? Познакомь нас с твоим ближайшим окружением?

– Как раз сейчас занимаемся вопросом переезда в Украину моей жены и тещи. Открою вам тайну: мы приедем не только в таком составе – он скоро увеличится, потому что мы с женой ждем первенца. Могу даже сказать, как собираемся назвать нашего сыночка – Давид. С большой уверенностью могу сказать, что если он не станет игроком – то болельщиком Полесья станет сто процентов. Вы знаете, кого-то присутствие родных может отвлекать от работы, но я по характеру такой человек, которому необходима поддержка. Поэтому мы решили, что они будут со мной. Иногда будут приезжать мои родители. Жилье в Украине мы уже подобрали.

– Давид родится в Украине?

– Да.

– Так в вашей семье теперь будет первый украинец?

– Да, – рассказал Таллес в интервью пресс-службе Полесья.

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