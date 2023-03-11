Інгулець на своєму полі приймав Металіст у рамках 17 туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Зустріч розпочалась жваво. Вже на 6-й хвилині матчу Інгулець міг вийти вперед, але Клименко невдало пробив по воротах. Господарі намагалися диктувати свої умови і тримати гру під контролем. На 28 хвилині матчу підопічні Ковальця вийшли вперед. До перерви рахунок не змінився.

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В другому таймі Металіст зі стандарту відігрався, але Інгулець продовжив насідати на ворота суперника. Під кінець зустрічі господарям вдалося здобути перемогу. На 77 хвилині дубль оформив Одарюк. Господарі забивають своїм суперникам вже сім матчів, що є рекордом клубу.

Інгулець під керівництвом Ковальця здобув другу перемогу поспіль. Це дозволило команді піднятися на 8 місце у турнірній таблиці. Металіст посідає 13 сходинку, маючи у своєму активі 16 очок.

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