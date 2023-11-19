Франция поиздевалась над Гибралтаром (14:0) в 9-м раунде отбора на Евро-2024. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Франция принимала аутсайдера своей группы. Команда Дидье Дешама устроила фестиваль голов и побила сразу несколько рекордов.

Нидерланды вышли на Евро-2024, Франция с хет-триком Мбаппе устроила карлику исторические 14:0

Французы, забив 14 голов, одержали самую результативную победу в своей истории. К тому же они установили рекорд по забитым мячам в отборочном цикле на Евро. Килиан Мбаппе оформил хет-трики из ассистов и голов, а еще нападающий ПСЖ оформил свой 300-й гол в карьере.