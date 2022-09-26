Рекорд Модрича в видеообзоре поединка Австрия – Хорватия – 1:3
00:52 - Читати українською
Хорватия уверенно обыграла Австрию и осталась лидером группы в Лиге наций. Смотрите видео голов и обзор поединка на Футбол 24.
завершено
Лука Модрич 6’
Марко Ливая 69’
Деян Ловрен 72’
6’ Лука Модрич
69’ Марко Ливая
72’ Деян Ловрен
Модрич открыл счет уже на 6 минуте встречи с передачи Влашича, установив очередной рекорд в сборной Хорватии: звезда Реала стал самым возрастным бомбардиром "клетчатых" в истории. Баумгартнер очень быстро выровнял положение, но после перерыва Ливая и Ловрен принесли хорватам победу.
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Таким образом Хорватия набрала 13 очков и завершила текущий розыгрыш Лиги наций в статусе лидера группы A1. Австрия с 4 пунктами осталась последней, на 1 балл отстав от Франции и вылетела в дивизион B.
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