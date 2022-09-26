Хорватія впевнено обіграла Австрію та залишилась лідером групи в Лізі націй. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Футбол 24.

Модріч відкрив рахунок вже на 6 хвилині зустрічі з передачі Влашіча, встановивши черговий рекорд у збірній Хорватії: зірка Реала став найвіковішим бомбардиром "картатих" в історії. Баумгартнер дуже швидко вирівняв становище, але по перерві Лівая та Ловрен принесли хорватам перемогу.

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Таким чином, Хорватія набрала 13 очок та завершила поточний розіграш Ліги націй в статусі лідера групи A1. Австрія з 4 пунктами залишилась останньою, на 1 бал відставши від Франції, та вилетіла до дивізіону B.