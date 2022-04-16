Боруссия Д растоптала Вольфсбург в рамках 30-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Дортмундцы не проиграют Вольфсбургу вот уже 7 лет. Сегодня Боруссия устроила самое настоящее издевательство, забив в ворота соперника шесть мячей. Холанд оформил дубль и поднялся в тройку лучших бомбардиров нынешнего сезона Бундеслиги.

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Однако главной звездой стал защитник Топ Роте. Именно 17-летний немец открыл счет. Таким образом, Роте установил рекорд Бундеслиги, став самым молодым футболистом, забившим гол в своем дебютном матче чемпионата Германии.