Рекорд дебютанта и дубль Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – Вольфсбург – 6:1
20:02 - Читати українською
Боруссия Д растоптала Вольфсбург в рамках 30-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
24’ Том Ротэ
26’ Аксель Витсель
28’ Мануэль Аканджи
35’ Эмре Джан
38’ Эрлинг Холанд
54’ Эрлинг Холанд
Ридле Баку 82’
24’ Том Ротэ
26’ Аксель Витсель
28’ Мануэль Аканджи
35’ Эмре Джан
38’ Эрлинг Холанд
54’ Эрлинг Холанд
82’ Ридле Баку
Дортмундцы не проиграют Вольфсбургу вот уже 7 лет. Сегодня Боруссия устроила самое настоящее издевательство, забив в ворота соперника шесть мячей. Холанд оформил дубль и поднялся в тройку лучших бомбардиров нынешнего сезона Бундеслиги.
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Однако главной звездой стал защитник Топ Роте. Именно 17-летний немец открыл счет. Таким образом, Роте установил рекорд Бундеслиги, став самым молодым футболистом, забившим гол в своем дебютном матче чемпионата Германии.
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