Борусія Д розтоптала Вольфсбург в рамках 30-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Дортмундці не програють Вольфсбургу ось уже 7 років. Сьогодні Борусія влаштувала справжнісіньке знущання, забивши у ворота суперника аж шість м'ячів. Холанд оформив дубль і піднявся у трійку найкращих бомбардирів нинішнього сезону Бундесліги.

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Однак головною зіркою став захисник Том Роте. Саме 17-річний німець відкрив рахунок. Відтак, Роте встановив рекорд Бундесліги, ставши наймолодшим футболістом, який забив гол у своєму дебютному матчі чемпіонату Німеччини.