Рекорд дебютанта і дубль Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – Вольфсбург – 6:1
20:02 - Читать на русском
Борусія Д розтоптала Вольфсбург в рамках 30-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
24’ Том Роте
26’ Аксель Вітсель
28’ Мануель Аканджі
35’ Емре Джан
38’ Ерлінг Холанд
54’ Ерлінг Холанд
Рідле Баку 82’
24’ Том Роте
26’ Аксель Вітсель
28’ Мануель Аканджі
35’ Емре Джан
38’ Ерлінг Холанд
54’ Ерлінг Холанд
82’ Рідле Баку
Дортмундці не програють Вольфсбургу ось уже 7 років. Сьогодні Борусія влаштувала справжнісіньке знущання, забивши у ворота суперника аж шість м'ячів. Холанд оформив дубль і піднявся у трійку найкращих бомбардирів нинішнього сезону Бундесліги.
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Однак головною зіркою став захисник Том Роте. Саме 17-річний німець відкрив рахунок. Відтак, Роте встановив рекорд Бундесліги, ставши наймолодшим футболістом, який забив гол у своєму дебютному матчі чемпіонату Німеччини.
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