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Рейнджерс – Вильярреал – 0:0 – видеообзор матча

08:24 5 Читати українською
Рейнджерс – Вильярреал – 0:0 – видеообзор матча
Рейнджерс – Вильярреал – 0:0 – видеообзор матча

Рейнджерс в родных стенах разошелся миром с Вильярреалом. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Лига Европы, 5-й тур

Група G

Рейнджерс – Вильярреал – 0:0

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Рейнджерс и Вильярреал расписали безголевую ничью, что оставляет интригу в группе G до последнего тура.

Обе команды имели несколько опасных момет для взятия ворот, однако забить в течение матча так и не смогли. Судьба путевки в плей-офф Лиги Европы решится в заключительном туре квартета G.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы5 турАйброкс (Глазго)

Рейнджерс - Вильярреал: Четверг 29 ноября 2018

Рейнджерс
Матч окончен
0 : 0
Вильярреал
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