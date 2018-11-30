Рейнджерс – Вильярреал – 0:0 – видеообзор матча

Рейнджерс в родных стенах разошелся миром с Вильярреалом. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Лига Европы, 5-й тур

Група G

Рейнджерс – Вильярреал – 0:0

Лига Европы: Генк с Малиновским упустил победу над Мальме, Айнтрахт деклассировал Марсель

Рейнджерс и Вильярреал расписали безголевую ничью, что оставляет интригу в группе G до последнего тура.

Обе команды имели несколько опасных момет для взятия ворот, однако забить в течение матча так и не смогли. Судьба путевки в плей-офф Лиги Европы решится в заключительном туре квартета G.