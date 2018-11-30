Рейнджерс – Вільяреал – 0:0 – відеоогляд матчу

Рейнджерс у рідних стінах розійшовся миром із Вільяреалом. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Група G

Рейнджерс – Вільяреал – 0:0

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Рейнджерс та Вільяреал розписали безгольову нічию, що залишає інтригу в групі G до останнього туру.

Обидві команди мали декілька небезпечних мометів для взяття воріт, однак забити впродовж матчу так і не змогли. Доля путівки у плей-офф Ліги Європи вирішиться у заключному турі квартету G.