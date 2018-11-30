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Рейнджерс – Вільяреал – 0:0 – відеоогляд матчу

08:24 38 Читать на русском
Рейнджерс – Вільяреал – 0:0 – відеоогляд матчу
Рейнджерс – Вільяреал – 0:0 – відеоогляд матчу

 Рейнджерс у рідних стінах розійшовся миром із Вільяреалом. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Група G

Рейнджерс – Вільяреал – 0:0

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Рейнджерс та Вільяреал розписали безгольову нічию, що залишає інтригу в групі G до останнього туру.

Обидві команди мали декілька небезпечних мометів для взяття воріт, однак забити впродовж матчу так і не змогли. Доля путівки у плей-офф Ліги Європи вирішиться у заключному турі квартету G.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи5 турАйброкс (Ґлазґо)

Рейнджерс - Вільяреал: Четвер 29 листопада 2018

Рейнджерс
Матч завершено
0 : 0
Вільяреал
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Теги
Ліга Європи Відеоновини Вільяреал Вільяреал Рейнджерс Рейнджерс Рейнджерс - Вільяреал
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