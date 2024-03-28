“Я не буду оригиналом, когда скажу, что в поединке с боснийцами от наших ребят ждали большего. Возможно, где-то не нашли весомого противодействия тактической схеме хозяев с тремя центральными защитниками, но полтора тайма все попытки пробиться к воротам балканцев были безуспешными. Более того, до голевых моментов дело вообще не доходило.

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Сергей Ребров сделал правильные замены, задействовав второго нападающего – Романа Яремчука, которому суждено было стать героем противостояния. Активнее заработали фланги, появилась ширина в наступательных операциях, к чему боснийцы оказались не готовы. В конце концов, и где-то фарт был на нашей стороне. Тем не менее, как говорят, везет сильнейшему.

Перед матчем в Польше я говорил, что у меня есть вопросы по игре с боснийцами к Александру Зинченко, Артему Довбику, Александру Зубкову. На мой взгляд, вместо них с первых минут должны были выйти Руслан Малиновский, Виктор Цыганков и Роман Яремчук. Радует, что Сергей Ребров придерживался такой же точки зрения.

Кстати, обратил внимание на то, что он не боится рисковать. В Зенице доверил дебютанту Владимиру Бражко, хотя, казалось, больше шансов сыграть на месте опорника было у ветерана Сергея Сидорчука. С Исландией заменил, сложилось впечатление, неприкосновенных Зинченко и Довбика. И не ошибся.

Появилась скорость, как в маневрах на поле, так и в работе с мячом. Заслуга в этом, прежде всего, Виктора Цыганкова. Эффективно выполнял роль наконечника Роман Яремчук. То доверие со стороны тренерского штаба в его нынешней команде, Валенсии, пошло ему на пользу. Он снова уверен в своих силах, снова заточен на взятие ворот соперника. Яремчук – более разноплановый нападающий, чем Довбик, и это помогало держать в напряжении оборону исландцев. И где-то можно только позавидовать Реброву, у которого есть из кого выбирать.

Голы сборной Украины как раз стали следствием преимущества в скорости. Виктор Цыганков и Михаил Мудрик оказывались без опеки и завершали дело прицельными ударами. Это как раз тот случай, когда был максимально использован свой козырь.

Когда исландцы вышли вперед, появились ли опасения за итоговый результат? Нет, потому что в отличие от матча в Зенице, игра была под нашим контролем. А преимущество в классе рано или поздно должно было принести весомые дивиденды. Так и случилось. Ребята – молодцы, завоевали такую нужную для Украины победу в это сложное время. Убежден, что ей радовались и наши мужественные воины, что сейчас защищают Украину от российского агрессора", – цитирует Маркевича Команда №1.

Напомним, соперниками сборной Украины в групповом турнире чемпионата Европы станут Бельгия, Румыния и Словакия.

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