"Я не буду оригіналом, коли скажу, що в поєдинку з боснійцями від наших хлопців чекали більшого. Можливо, десь не знайшли вагомої протидії тактичній схемі господарів із трьома центральними захисниками, але півтора тайму всі спроби пробитися до воріт балканців були безуспішними. Ба більше, до гольових моментів справа взагалі не доходила.

Ребров знову здивував, Анчелотті для лідера збірної України – Мудрик у космосі, та найкращий в унікальній команді не він

Сергій Ребров зробив правильні заміни, задіявши другого нападника – Романа Яремчука, якому судилося стати героєм протистояння. Активніше запрацювали фланги, з’явилася ширина в наступальних операціях, до чого боснійці виявилися не готовими. Зрештою, і десь фарт був на нашому боці. Проте, як кажуть, щастить сильнішому.

Перед матчем у Польщі я говорив, що в мене є питання по грі з боснійцями до Олександра Зінченка, Артема Довбика, Олександра Зубкова. На мій погляд, замість них із перших хвилин повинні були вийти Руслан Маліновський, Віктор Циганков і Роман Яремчук. Тішить, що Сергій Ребров дотримувався такої ж точки зору.

До речі, звернув увагу на те, що він не боїться ризикувати. У Зениці довірив дебютанту Володимиру Бражку, хоча, здавалося, більше шансів зіграти на місці опорника було у ветерана Сергія Сидорчука. З Ісландією замінив, склалося враження, недоторканих Зінченка та Довбика. І не помилився.

З’явилася швидкість, як у маневрах на полі, так і в роботі з м’ячем. Заслуга в цьому, передусім, Віктора Циганкова. Ефективно виконував роль наконечника Роман Яремчук. Та довіра з боку тренерського штабу в його нинішній команді, Валенсії, пішла йому на користь. Він знову впевнений у своїх силах, знову заточений на взяття воріт суперника. Яремчук – більш різноплановий нападник, ніж Довбик, і це допомагало тримати в напрузі оборону ісландців. І десь можна тільки позаздрити Реброву, в якого є з кого вибирати.

Голи збірної України якраз стали наслідком переваги у швидкості. Віктор Циганков та Михайло Мудрик опинялися без опіки і завершували справу прицільними ударами. Це якраз той випадок, коли було максимально використано свій козир.

Коли ісландці вийшли вперед, чи з'явилися побоювання за підсумковий результат? Ні, бо на відміну від матчу в Зениці, гра була під нашим контролем. А перевага в класі рано чи пізно повинна була принести вагомі дивіденди. Так і сталося. Хлопці – молодці, завоювали таку потрібну для України перемогу в цей складний час. Переконаний, що їй раділи й наші мужні воїни, що зараз боронять Україну від російського агресора", – цитує Маркевича Команда №1.

Нагадаємо, суперниками збірної України у груповому турнірі чемпіонату Європи стануть Бельгія, Румунія і Словаччина.

"Нинішня збірна набагато сильніша": Косовський порівнює покоління, хвалить Реброва за філософію і респектує Циганкову