"Нынешнее положение дел в сборной – это нонсенс. Где и когда в серьезной футбольной стране один тренер руководил тремя командами одновременно, тем более если одна из них – национальная сборная? Даже Валерия Лобановского критиковали, когда он работал с двумя командами – сборной и Динамо. Неужели в Украине нет тренера, которому можно было бы сделать предложение?

Конопля – о скандальном отказе ехать в сборную Украины: "Не знаю, откуда УАФ взяла информацию, что я травмировался"

Все ждут, что команду летом возглавит Сергей Ребров. Но разве так ведет себя украинский тренер, который хочет работать в главной команде страны? Сергей Станиславович не заявляет четко своей позиции. По моим данным, его не совсем устраивает предложение от УАФ.

У нас талантливое поколение футболистов, многие выступают в топ-чемпионатах. Эти игроки способны на многое, им просто необходимо создать оптимальные условия для реализации. Я слышу порой, что в группе с Италией и Англией мы вряд ли займем место выше третьего, а значит почти наверняка не попадем в финальную стадию. Абсурд, итальянцы хорошо провели Евро-2021, но не прошли на два последних чемпионата мира. В Италии уже давно не было звезд мировой величины, с командой Манчини можно бороться.

Англию мы в своей истории уже побеждали и играли вничью, у британцев тоже реально отбирать очки. Второе место группы С – достижимый результат. Даже в такой сложной ситуации, когда у сборной неизвестно когда будут домашние матчи, главная команда не может брать паузу", – сказал Гецко в комментарии Tribuna.

Украина не снимется с отбора на Евро и сыграет на чемпионате Европы-2023 – официальный ответ Минмолодежьспорта